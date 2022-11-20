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Siyaset Tokatçı Muharrem Sarıkaya yazdı! "AK Parti heyeti Saadet'in Nürnberg teşkilatını ziyaret etti"
Siyaset

Tokatçı Muharrem Sarıkaya yazdı! "AK Parti heyeti Saadet'in Nürnberg teşkilatını ziyaret etti"

Habertürk yazarı tokatçı Muharrem Sarıkaya, AK Parti heyetinin Saadet Partisi'nin Almanya'daki Nürnberg teşkilatını ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 23:28:00 - 2022-11-20 23:36:52
Tokatçı Muharrem Sarıkaya yazdı! "AK Parti heyeti Saadet'in Nürnberg teşkilatını ziyaret etti"

HaberTürk yazarı tokatçı Muharrem Sarıkaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ile görüşmesine dayandırdığı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Sarıkaya yazısında, AK Parti heyetinin Saadet Partisi'nin Nürnberg teşkilatını ziyaret ettiğini söyledi.

Saadet Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmenin detaylarını aktaran Sarıkaya, AK Parti'nin Saadet Partisi'nden destek istediğini iddia ederek, Saadet Partisi'nin ortada adı anılmayan bir adayı öne sürüp, "Siz bizim adayımızı destekleyin." dediğini yazdı.

Sarıkaya yazısında şu ifadeleri kullandı:

Nitekim, son dönem partiler oy kullanma hakkına sahip vatandaşlarının yurt dışında yoğun yaşadığı ülkeleri ziyarete başladı. Bunlardan biri de AK Parti bir heyeti olmuş; Almanya’nın Bavyera Eyaletinin tarihi kenti Nürnberg’i ziyaret etmiş…

Dikkat çeken AK Parti heyetinin Saadet Partisi’nin Nürnberg teşkilatını da ziyareti. Almanya ziyaretinde SP lideri Karamollaoğlu’na eşlik eden Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, dün sohbetimizde aktardı. AK Parti heyeti, “Cumhurbaşkanımızın oy oranı %45’i aşıyor, siz de desteğinizi gösterin bu işi bitirelim” deyince, SP teşkilatı parti programlarını çıkarıp SP’nin parlamenter sistemi arzu ettiğini anımsatmış ve “Siz bizim adayı destekleyin” yanıtını vermiş. Konu da bu noktada kapanmış.

Aktarıldığına göre partiler, yurt dışı temaslarında parti teşkilatlarıyla kalmayıp, sivil toplum kuruluşlarına çok daha fazla yer ayırmış.

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