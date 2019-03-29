Tokat yerel seçim sonuçları 2019 | Tokat ilçeleri yerel seçim sonuçları

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Tokat partilerin oy oranları

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2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Tokat Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

Tokat belediye başkan adayları 2019

AK Parti: Eyüp Eroğlu

MHP: Adnan Özmen

İYİ Parti: Hüseyin Yarıcı

TKP: İsmail Cem Kaymak

SP: Alparslan Akyüz

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Tokat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti %52

MHP %39

CHP %5