Tokat Yeni Havalimanı bölgesel kalkınmaya katkı sunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada havacılıkta son 20 yılda altın çağın yaşandığını kaydetti. “Hükümetimizce Türkiye, baştan başa çağdaş yeni havalimanlarıyla donatıldı. Mevcut havalimanları tepeden tırnağa modernize edildi” ifadelerini kullandı.

Eserler zincirinin halkası

Karaismailoğlu, eserler zincirine bir yenisinin eklendiğine işaret ederek, “AK Parti iktidara geldiğinde 26 olan havalimanı sayısı, Tokat’la 57’ye yükselecek” bilgisini verdi.

Tokat’ın hem tarihi ve kültürel zenginliğiyle hem de ticari potansiyeliyle her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, yeni havalimanın şehrin kalkınma seferberliğini daha da ileri bir noktaya taşıyacağını vurguladı. Karaismailoğlu, açılışına sayılı günler kalan havalimanının 16 bin 200 metrekarelik terminal binasının ve 2 milyonluk yıllık yolcu kapasitesinin bulunduğunu aktardı. Karaismailoğlu, pistin uzunluğunun 2 bin 700 metre olduğunu; apronun 5’i yolcu, 2’si kargo 7 uçak park kapasitesi bulunduğunu belirtti.

İş sahaları açılacak

Karaismailoğlu, Tokat Yeni Havalimanı’nın şehrin ve bölgenin istihdam olanaklarına katkıda bulunacağının altını çizdi.

Havalimanının yalnızca iş alanları geliştirmekle ve yeni iş sahalarının açılmasına öncülük etmekle kalmayacağını savunan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Aynı zamanda çevresindeki yerleşim merkezlerinin sosyal konumlarını da olumlu yönde etkileyecek. Modern bir havalimanında bulunması gereken tüm özelliklere sahip olan bu yatırım, Tokat’ı dünyaya, dünyayı Tokat’a bağlayacak. Bu sayede kent ekonomisinin verimliliği artacak. Tedarik zincirinin etkinliğinin artmasıyla şehrin ticari hayatı daha da gelişecek.”