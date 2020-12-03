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Aktüel Tokat ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Aktüel

Tokat ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:21:25 -
Tokat ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta sokak satıcılarına yönelik kent merkezi, Turhal ve Almus ilçeleriyle İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Operasyonlarda 154 uyuşturucu hap, 42,20 gram skunk, 7,58 gram kubar esrar, 1,39 gram toz esrar, 1,38 gram sentetik kannabinoid, 1,07 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.

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