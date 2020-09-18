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Aktüel Tokat Valisi Balcı, çiftçilere ceviz soyma makinesi dağıttı
Aktüel

Tokat Valisi Balcı, çiftçilere ceviz soyma makinesi dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:08:14 -
Tokat Valisi Balcı, çiftçilere ceviz soyma makinesi dağıttı

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Ozan Balcı, Niksar ilçesinde çiftçilere ceviz soyma makinesi dağıttı.

Tokat Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, OKTAM, DSİ, TKDK, Fidanlık Şefliği tarafından yürütülen "Tokat Cevizle Kalkınıyor" projesi kapsamında üreticilerin kullanması için temin edilen 13 ceviz kabuk soyma makinesi törenle çiftçilere teslim edildi.

Balcı, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tokat tarım memleketi. Tarıma, toprağa, üretime dost bir Vali olarak her zaman çiftçinin, üreticinin yanındayız. Çiftçiye, üreticiye desteğimiz tam. Bugün burada dağıtımını gerçekleştirdiğimiz ceviz soyma makinelerimiz çiftçimize, üreticimize hayırlı uğurlu olsun. Çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Serenli'de 2 bin 200 dönüm alanda ceviz bahçesi kurduk. Sonbaharda 2020 dönüm alana daha yeni ceviz bahçesi yapacağız. Bu, çiftçimizin zenginleşmesi ve daha çok üretim demek. Çiftçilerimizin ve vatandaşımızın refah seviyesini yükseltmek bizim görevlerimiz arasında."

Programa Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Almus Kaymakam Vekili Sinan Korkmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Gökçe, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, Serenli Belediye Başkanı Nurettin Keleş, TKDK İl Koordinatörü Fevzi Çiçek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, kadın kooperatifi temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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