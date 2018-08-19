Tokat valiliğinden çam ağacı açıklaması!

Tokat Valiliğinden, Erbaa ilçesinde çam ağaçlarına zarar verilmesine ilişkin, "Gövdeleri yaralı sarıçam ağaçlarının, yaralı yerleri ivedilikle kapatılmak suretiyle tedavi süreci başlatılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hacıali ve Canbolat köyleri hudutlarında yol kenarındaki ormanlık alanda çok sayıda çam ağacına zarar verildiği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin çıra elde edebilmek için gövdelerini kesici aletlerle oyduğu ve bazılarının gövdesinin bir hayli inceltildiğiyle ilgili sosyal medya ve basında haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Vali Ömer Toraman ve yetkililerin olay yerinde incelemeler yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hacıali köyü hudutlarında 34, Canbolat köyü hudutlarında da 10 sarıçam ağacının gövdesinin çıra çıkarmak amacıyla yaralandığı tespit edilmiş, 2000'li yılların başından bu yana ağaçlardan çıra çıkarma işinin yapıldığı anlaşılmıştır. Belirtilen alanlar vatandaşlarımızın eskiden beri piknik alanı olarak kullandıkları ancak piknik ve mesire alanı olarak tescili olmayan yerlerdir. Vatandaşlarımızın tescilli piknik ve mesire alanlarımızda piknik yapmaları gerekmektedir."

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLATILDI

Çıra elde etmek amacıyla yaralanan sarıçam ağaçlarının gövde ve dallarının canlı, ibrelerinin yeşil olduğu, kuruma belirtisi bulunmadığı ve hayatiyetlerini sürdürdükleri bilgisine yer verilen açıklamada, gövdeleri yaralı sarıçam ağaçlarının, yaralı yerlerinin ivedilikle kapatılmak suretiyle tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Gövdesi yaralı ağaçlarla çevredeki diğer ağaçların da her türlü müdahaleye karşı korunması için hassasiyet gösterilmesi ve el birliğiyle çalışılarak duyarlılık oluşturulmasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, yetişmesi yıllar süren ormanların korunması için hassasiyet göstererek sosyal medyada ve basında konuya dikkati çeken, duyarlılık oluşturan vatandaşlar ve basın mensuplarına teşekkür edildi.