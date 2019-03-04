Tokat sanayi sitesinde kentsel dönüşüm uygulanacak

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, yeni sanayi sitesinin taşınacağı yerin işlemlerinin tamamlandığını ve tapusunu aldıklarını ifade ederek,"Mevcut sanayi alanını da kentsel dönüşüm alanı olarak değerlendireceğiz" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki işletme sahipleri ve otogar çalışanları ile bir araya geldi. Konuşmasında belediye başkanın ulaşılır olmasının önemine vurgu yapan Başkan Eroğlu, "İnsanlar belediye başkanından iki şey ister. Birincisi; istediği zaman kapısını çalabilmek, aradığı zaman ulaşmak, ikincisi ise şehre hizmet etmesidir. Belki bütün siyasetçilerden istenen budur. Elimizden geldiğince hep beraberce bunu yapmaya çalıştık. Geldik, ziyaret ettik, gönül işi yapmaya azami gayret sarf ettik. Hizmet üretmenin, verdiğimiz sözleri tutmanın, yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Bunu sadece bizler yapmadık, hep beraberce yaptık. Sizlerin düşüncelerine her daim önem verdik. Birlikte rahmet vardır, bütün çalışmalarımızı sizlerle birlikte yaptık” dedi.

Sanayi alanı kentsel dönüşüm olarak değerlendirilecek

Tamamlanan ve devam eden projelerine değinen Başkan Eroğlu, “Kanal Tokat Projemizi tamamladık. Meydan Projemizi tamamlamak üzereyiz. Kapalı Pazar yerimizi yaptık. Sanayi Sitemizi taşımak için Bakanlıklarla, esnaflarımızla görüşmemizi yaptık. Sanayi için işimizi tamamladık. Birçok zorluğu engeli aştık, tapusunu aldık. Cumhurbaşkanımız geldiğinde kendisine Sanayi sitemizle ilgili yaptığımız çalışmalardan bahsettik, notunu aldı. Tokat’la ilgili yatırımların biran önce başlaması noktasında talimatlarını verdi. Mevcut sanayi alanını da kentsel dönüşüm alanı olarak değerlendireceğiz. Yıllardır çöplerin döküldüğü alanı ıslah ettik, yeşil bir alana dönüştürdük. Topektaş Et Kombinamızı faaliyete geçirdik. Bunun gibi yaptığımız çalışmalarla şehrimize değer katmaya çalıştık” diye konuştu.

Tokat’ınher yıl 5 bin artan nüfusu olduğuna işaret eden Başkan Eroğlu, açıklamalarını şu şekilde tamamladı: "5 Yıl sonra inşallah bu şehrin nüfusu 200 Bini bulur. Göreve geldiğimizde OSB’de çalışan sayısı 1200 iken bugün 5 Bini geçmiş durumda. Kot fabrikasının açılması için defalarca yanlarına gittik görüştük. Şuan sadece kot fabrikasında 2000 insanımız çalışıyor. Tokat’taki istihdamı artırmak için gece-gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşaat sektörü Tokat’ın lokomotifidir. Seçimlerden sonra inşallah bu sektör canlanacak. Rabbimin izni ile daha güzel şeyler olacak. Bizler bu şehrin bir evladı olarak 10 Başlığımızda 71 projemizi açıkladık. Hedefimiz 2071, yapacağımız projeleri gelecek nesillere armağan ediyoruz”