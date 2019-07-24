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Tokat Niksar 4. ETAP TOKi 306 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Tokat Niksar 4. ETAP 306 konut inşaatı ne durumda olduğu hak sahipleri tarafından merak edilmekte. Tokat İli Niksar İlçesi Kültür Mahallesi 4. Etap 306 konut TOKİ projesinin %82 inşaat seviyesinde olup çalışmaları devam etmektedir. TOKİ konutları teslime hazır hale geldiğinde kurumun web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:14
Tokat Niksar 4. ETAP TOKi 306 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ Tokat Niksar 4. ETAP 306 konut inşaatı ne durumda olduğu hak sahipleri tarafından merak edilmekte. Tokat İli Niksar İlçesi Kültür Mahallesi 4. Etap 306 konut TOKİ projesinin %82 inşaat seviyesinde olup çalışmaları devam etmektedir. TOKİ konutları teslime hazır hale geldiğinde kurumun web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:14
  1. Tokat Niksar 4. ETAP TOKi 306 konutları ne zaman teslim edilecek?

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