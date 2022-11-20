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Gündem Tokat Medical Park Hastanesi'nden korkunç görüntülere ilişkin açıklama!
Gündem

Tokat Medical Park Hastanesi'nden korkunç görüntülere ilişkin açıklama!

Tokat Medical Park Hastanesi yönetimi vicdanları yaralayan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemenin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, Sağlık Bakanlığı'na gerekli geri bildirimlerin yapıldığı ve hastane genel müdürünün görevden alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 20:22:00 - 2022-11-20 20:59:58
Tokat Medical Park Hastanesi'nden korkunç görüntülere ilişkin açıklama!

 Yeniakit.com.tr 

Tokat Medical Park Hastanesi'nin yoğum bakım servisinde tedavi gören bir hasta yaşam savaşı verirken hemşireler tarafından uygulanan insanlık dışı şiddet, kamuoyunda infiale sebep oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulunduktan sonra bakanlığa bağlı müfettişleri hastaneye gönderdi.

Öte yandan Tokat Valiliği de görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tokat Medical Park Hastanesi yönetiminden de yaşanan korkunç olaya ilişkin açıklama geldi.

Hastanenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Muharrem Usta, konudan haberdar olduğunda olayı araştırmak için derhal bir inceleme heyeti kurmuştur. Heyetin ilk incelemesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve Sağlık Bakanlığı’na gerekli bildirimler yapılmıştır. Ayrıca sürecin sağlıklı yürümesi adına hastane genel müdürü görevden alınarak yerine vekaleten atama yapılmıştır. Şu an hukuki süreç devam etmektedir. Kurumumuzun ve Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Muharrem Usta’nın bizzat konunun takipçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

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