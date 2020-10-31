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Aktüel Tokat Konfederasyonu’nca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hatim duası yapıldı
Aktüel

Tokat Konfederasyonu’nca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hatim duası yapıldı

- Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz: - "Okuduğumuz 2 bin hatimin bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde duasını yaptık" - "Tüm Tokatlılar olarak Peygamber Efendimiz’e yönelik çizilen alçakça karikatürleri şiddetli bir şekilde kınıyoruz" - "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve dualarımızla onlara destek olduğumuzu belirtmek istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:15:25 -
Tokat Konfederasyonu’nca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hatim duası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Tokat Konfederasyonu’nca (TOKKON), sabah namazı sonrası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla hatim duası yapıldı ve Azerbaycan için dualar edildi.

Sabah namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılan konfederasyon üyeleri, daha önce okunan 2 bin hatmin duasını yaptı.

İstanbul Müftü Yardımcısı Ömer Erden’in de katıldığı hatim duasının ardından grup üyeleri, cami önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapan Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla başlattıkları hatmi şerif kampanyası kapsamında toplam 2 bin hatim okuduklarını söyledi.

Ahmet Yılmaz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına da tepki gösterdi ve kınadı.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürlerin, Fransa'da devlet kurumlarının binalarında gösterimde olmasının bir tür provokasyon olduğunu dile getiren Yılmaz, "Irkçılığın ve İslam düşmanlığının Avrupa’da devlet politikası haline gelmesinden derin endişe duyuyoruz. Tüm Tokatlılar olarak Peygamber Efendimiz’e yönelik çizilen alçakça karikatürleri şiddetli bir şekilde kınıyoruz." dedi.

Dağlık Karabağ’ın işgal altından kurtulması ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması için de dua ettiklerini anlatan Yılmaz, Azerbaycan halkının yanında olduklarını bildirdi.

Ermenistan’ın savaş suçu işlediğini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"30 yıldan beridir Ermenistan işgaline göz yuman devletler, bugün adeta terör devleti gibi hareket eden Ermenistan’a siyasi destek ve silah vermektedir. Bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve dualarımızla onlara destek olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ermenistan’ın işlediği savaş suçlarını ve sivil katliamlarını da kınıyoruz."

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