Tokat Kebabı artık altınla kaplı! 3 kat daha lezzetli: Bu kebap 10 bin TL... Görenler adeta büyülendi

Tokat'ın vazgeçilmez lezzeti olan Tokat Kebabı, taze kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, soğan ve sarımsak gibi tamamen yöresel malzemelerle yapılıyor.

Ancak Furkan Yılmaz, bu lezzeti bir adım öteye taşıdı ve 24 ayar yenilebilir altınla kapladı! Kebap pidesinin de dahil olduğu bu eşsiz lezzet, şimdi göz kamaştırıyor.

BİR KİLO ALTIN KAPLAMALI TOKAT KEBABI 10.000 TL

Altın kaplamalı Tokat Kebabı'nın fiyatı 10.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Hem lüks hem de geleneksel lezzetlerin bir arada sunulduğu bu kebap, gastronomi dünyasında bir ilk olarak anılacak. Furkan Yılmaz, bu girişimiyle Nusret'in ünlü altın kaplamalı etlerine de rakip olmayı hedefliyor.

Altın kaplamalı Tokat Kebabı'nın yapım aşamaları sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu.

Paylaşımlarda Tokat'ın hem geleneksel hem de yenilikçi yüzü bir kez daha vurgulandı. Altın kebap, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.