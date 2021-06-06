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Ekonomi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 18 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 14:08:00 -
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmekte.

Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi ve istenilen diğer belgelerin aslı, noter onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim yetkilisi tarafından aslı görülerek onaylanan suretlerini teslim etmeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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