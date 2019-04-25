Tokat Belediye Plevne'de altıncılık sevinci





TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'nin asbaşkanı İsmet Yiğit, "Takımımızın ligi 6. bitirmesinden dolayı mutluyuz." dedi.



Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normal sezon sonunda ligde play-off oynamaya hak kazandıklarını söyledi.

Sezonda iyi mücadele ettiklerini ve ligi 6. sırada bitirdiklerini aktaran Yiğit, şunları kaydetti:

"Takımımız ligde çok iyi performans ortaya koydu. Sezona başlarken belli bir bütçemiz vardı. Bütçemize göre transferler yaptık. Çok iyi bir ekip olduk. Takımımızda arkadaşlık üst seviyedeydi. Hocamız Reşat Arığ'a ve oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Takımımızın ligi 6. bitirmesinden dolayı mutluyuz. Bize her zaman destek olan başkanımız Eyüp Eroğlu'na ve bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."



