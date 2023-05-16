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Medya Tokadı yiyen Deniz Zeyrek'e bak sen! Zoruna mı gitti koçum
Medya

Tokadı yiyen Deniz Zeyrek'e bak sen! Zoruna mı gitti koçum

Yeniakit Publisher
2023-05-16 13:06:00 -
Tokadı yiyen Deniz Zeyrek'e bak sen! Zoruna mı gitti koçum

Seçimlerden önce muhalefetin kazanacağına kesin gözüyle bakan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, milli iradenin tercihine burun kıvırdı.

Seçimlerden önce muhalefetin kazanacağına kesin gözüyle bakan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, milli iradenin tercihine burun kıvırdı. 

Vatandaşın, her sorunu değerlendirip ona göre seçimde bulunduğu gerçeğini hâlâ idrak edememiş olan Zeyrek, “Gördük ki milletimizin yarısına yakınının mutfaktaki yangından daha önemli dertleri varmış. İşsizlik, parasızlık, hayat pahalılığı halkımız için bizim düşündüğümüz kadar önemli değilmiş. Depremzedelerimiz iktidarın yaptıklarından ve yapma sözü verdiği şeylerden memnunmuş. (…) Meğer varsa yoksa milliyetçilikmiş. Meğer varsa yoksa muhafazakarlıkmış” ifadelerini kullandı. 

 

 
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