0553 313 94 23

Tok: “İlkadım’a dev eserler kazandırdık”

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım’a dev eserler kazandırdıklarını söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:36
Tok: “İlkadım’a dev eserler kazandırdık”

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım’a dev eserler kazandırdıklarını söyledi.


Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Yenidoğan Spor Kulübünü ziyaret etti ve Çatalarmut Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Yenidoğan Spor Kulübü Başkanı Mehmet Taşcan’ın daveti üzerine AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, MHP İlkadım Kadın Kolları Başkanı Gülşen Arslan ile birlikte kulüp ziyareti gerçekleştiren Erdoğan Tok, “Bu soğuk havaya rağmen bizleri sabırla bekleyerek desteğinizi göstermeniz bizler için bir gurur kaynağıdır. Sizlerde 5 yıl içerisinde kurduğumuz gönül bağı Cumhur İttifakı ile kuvvetlenmeye devam ediyor. Bu akşam daha da iyi anladık ki bu birliktelik engel tanımaz. Biz İlkadım’a sevdalıyız ve sizlere hizmet için bu sevda ile dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“İlkadım’ı spor kenti yaptık”


Özellikle gençlerin ve çocukların spor ile yetişerek gelece sağlıkla kavuşmaları için sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Erdoğan Tok, “Her yaştan vatandaşımızın kolayca ulaşabileceği birçok spor alanını mahallelerimizde hayata geçirdik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve spor alışkanlığı edinmelerini sağlamak için 5 yılda 12 spor kompleksini hizmete sunduk. Bunların yanı sıra kadınların gönül rahatlığı ile spor yapabilmeleri için kültür merkezlerimizde spor salonları ve fitness salonlarını açtık. Mete Adanır Spor Salonumuzda binlerce vatandaşımız spor ile buluşurken İlkadım Belediyesi sporcularımızla sporda bir marka haline geldik. Bunların yanı sıra da amatör spor kulüplerimize desteklerimiz artarak devam ediyor” şeklinde konuştu.



“Dev yatırımları İlkadım’a kazandırdık”


Ardından Çatalarmut Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Erdoğan Tok, “5 yılda 255 milyon liralık yatırımı İlkadım’a kazandırmanın sevincini sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle iktidar belediyesi olmanın avantajlarına en büyük örneklerden biri olan ve bu mahalleye kazandırdığımız Türkiye’nin en büyük gençlik merkezi gibi birçok yatırımı sizlerin hizmetine sunduk. 5 binden fazla gencimizin spor, sanat, kültür ve daha birçok alanda eğitim alarak geleceğe hazırlandığı İlkadım Gençlik Merkezimiz her geçen gün ilgi görmeye devam ediyor. Gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonrada Cumhur İttifakı’nın gücü ile nice yatırımları hayata geçireceğiz. Akşamın geç saati ve soğuk bir hava olmasına rağmen bizleri dışarıda karşılayarak büyük yüreğinizi bir defa daha göstermiş oldunuz. Dev hizmetler sizlerinki gibi dev yürekler için olur. İlginize ve teveccühünüze gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:36
  1. doğa
  2. kültür
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil, Almanya'nın en önemli ihracat malı olmaya devam ediyor
    1. Otomobil, Almanya'nın en önemli..
    2. Diriliş Ertuğrul hayranlarına büyük..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu..
    4. Ünlü oyuncu Ediz Hun'dan..
    5. KGC Kurucu Başkanı Mahmut Sabah..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rumlar ve kimi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    8. Azap Gölü koruma altına alındı
    9. 120 Suriyeli daha ülkesine döndü
    10. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
    11. Vali’den kan bağışı kampanyasına destek
    12. ’Spor Sivas Projesi’ ile 118 bin..
    13. Bakan Pekcan Kayseri’de esnafla buluştu
    14. Hindistan'da inek kesimi nedeniyle 36..
    15. İstanbullular bekliyordu! Bu gece test..
    16. Osman kavala iddianemesi tamamlandı |..
    17. Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
    18. Başkan Karaosmanoğlu, “Biz büyük bir..
    19. ABD’nin ölüm listesinde bulunan..
    20. TKDK’dan hayvancılık yatırımına destek
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"