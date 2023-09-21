Tohum avcıları! İsrail üretimi tohumlara inat ata tohumlarını halka dağıtıyorlar!

Doğu Karadeniz’de kaybolmaya yüz tutmuş onlarca yerel meyve ve sebzenin köy köy izini süren Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, 6 yılda 70 tür ve çeşitte 100 bin fidan üretti. Tek tek buldukları ata tohumlarını çoğaltıp 8.5 milyonunu halka dağıtan Özsoy’un başarı hikâyesini dinledik.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde 2011 yılında arkadaşlarının ısrarıyla Ziraat Odası Başkan Yardımcısı olan Mehmet Ali Özsoy, 2015 yılında başkanlığa seçildi. Projelerini hayata geçirebilmek için 100 metrekare bahçe kiralayan Özsoy, İzmir’den elma, armut fideleri getirerek üretime başladı. Bir süre sonra insanların Doğu Karadeniz’e özgü elma ve armut cinslerini istemesi üzerine rotasını bu yöne çeviren Özsoy, köy köy dolaşarak kaybolmaya yüz tutmuş meyve ağaçlarının izini sürmeye başladı. “Fındıklı ve çevresindeki tüm köyleri dağ tepe demeden dolaşıp kaybolmaya yüz tutmuş, demir elma, kabak elması gibi bugün birçok kişinin adını tadını bilmediği meyvelerin izini sürdük” diyen Mehmet Ali Özsoy, ilk yıl 3 bin fidan ürettiklerini anlattı.

‘İNSANLAR ÇOCUKLUĞUNDA YEDİĞİ MEYVELERİ İSTİYOR’

İkinci yıl 25 bin fidan üretmeyi başardıklarını söyleyen Özsoy, “Buraya özgü armut, elma, kiraz, erik gibi en eski 70 çeşit ve türde meyveye ulaştık. 2017’den bu yana 100 bin geleneksel meyve türünde aşı yaptık. Köylerden topladığımız yerel türlerin kalemlerini, yabani fidanlara aşı yaptık. 2019’da Ordu Ziraat Odası’na 5 TIR fidan sattık. İnsanlar çocukluğunda yediği meyveleri yetiştirmek istiyor. Yaptığımız iş kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı. Talepler Türkiye’nin dört bir yanından gelmeye başladı. Unutulmaya yüz tutan ne varsa peşine düştük. Mesela kabak elması denilen bir elma türü varmış tanesi 1 kilo geliyor. Araya araya bulduk. Bir süre sonra halkın kendisi aşı için dedelerden kalma, pek bilinmeyen meyve türlerinin ağaçlardan kalemleri getirmeye başladı” dedi.

100 METREKAREDEN 25 DÖNÜME ÇIKTILAR

Yerel meyve çeşitlerinde beklediklerinden fazla ilgi gören Mehmet Ali Özsoy, bu sefer gözünü sebzelere dikti. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki bütün ziraat odalarına yazı yazarak ata tohumu talebinde bulundu. Gelen ata tohumlarıyla 100 bin sebze fidesi yetiştiren Fındıklı Ziraat Odası’na kullandıkları arazi yetmemeye başlayınca Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu, 19 dönüm arazi tahsis etti. 100 metrekare ile başlayan hikâyenin zamanla 25 dönüme çıktığını söyleyen Mehmet Ali Özsoy, “2020 yılında 1 milyon, 2021 yılında 2 milyon ata tohumu ve 1 milyon fide elde ettik. Bugüne kadar 8.5 milyon ata tohumu ile 230 bin fide dağıttık. Siyah domatesten, beyaz patlıcana 73 farklı sebzede ata tohumundan üretim yapıyoruz” diye konuştu.

‘ATALARIMIZIN MİRASINI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ’

Kendilerinden Tohum isteyen herkese gönderdiklerini belirten Mehmet Ali Özsoy, “Bölgemizin iklimine, toprağına asırlardır uyum sağlamış en verimli tohumları bulup çoğaltmanın peşindeyiz. Biz de atalarımızdan kalan miras ile tarım yaparak bunu gelecek nesillere aktaracağız” ifadelerini kullandı.

İLK ÇAY FİDESİ AZERBAYCAN’A

Doğu Karadeniz’in ‘yeşil altını’ çay konusunda da ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Mehmet Ali Özsoy, “Geçen yıl ÇAYKUR ve Fındıklı Belediyesi’nin yardımlarıyla 650 bin çay fidanı yetiştirdik. Türkiye’den ilk kez yurtdışına Azerbaycan’a 25 bin adet çay çeliği gönderdik. Türkiye’de 12 tescilli çay türünden olan Ali Rıza Erten çayı artık Azerbaycan’da da üretilecek” dedi.

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‘ÖRNEK OLSUN’

Ata tohumlarından yararlanan emekli resim öğretmeni Yüksel Şişman, bu uygulamanın çok faydalı olduğunu belirterek “Ata tohumları artık bize de ulaşıyor. Hobi bahçelerimizde biz de yetiştiriyoruz. Diğer belediye ve ziraat odalarına örnek olması gereken bir uygulama” dedi. Emekli öğretmen Murat Şişman da “Temiz ve güvenli gıdaya ulaşmak çok önemli... Hatta yetersiz bile daha çok daha yaygın olmalı” diye konuştu.

DALINDAN SOFRAYA

Fındıklı Belediyesi ile birlikte oluşturulan Meci Tarım Parkı’nda yetişen birçok türdeki sebzelerin bir kısmı gelecek yıl için tohumluk olarak üretiliyor. Bir kısmı da ‘Bostandan sofraya projesi’ kapsamında dalından toplanıp satışa sunuluyor. İsteyen vatandaşlar ise doğal koşullarda yetiştirilen meyve sebzeleri bahçeye girerek kendisi topluyor. Mehmet Ali Özsoy ata tohumundan ve doğal koşullarda yetiştirilen sebze ve meyvelerin marketlerden daha uygun fiyata halkla buluşturduklarını söylüyor. “Elinizde olmayan yöreye özgü meyve türü kaldı mı?” sorumuza Başkan Özsoy, “Büyüklerimizden dinlediğimize göre bu topraklarda onlarca elma ve armut türü varmış eskiden. Biz bunların bir kısmına ulaşabildik” cevabını vererek çağrısını yineliyor: “Bahçesinde yerel meyve türü olanları mutlaka ziraat odamıza bekliyoruz.”

Hürriyet- Hülya Yılmaz