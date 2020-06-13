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Spor

TOHM Taekwondo sporcularına malzeme dopingi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Kayseri Taekwondo sporcularına spor malzemesi dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 14:31:48 -
TOHM Taekwondo sporcularına malzeme dopingi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Kayseri Taekwondo sporcularına spor malzemesi dağıtıldı.


TOHM Taekwondo sporcuları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemelerini İl Müdürü Murat Eskici’den aldı. Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan Dağıtım töreninde konuşma yapan İl Müdürü Eskici; "Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlere daha iyi şartlarda spor yapmanız konusunda her türlü imkanı sağlamak için çalışıyor. Sizlerden isteğimiz daha çok çalışarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeniz. Spor Malzemelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Sporcular ise; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen spor malzemeleri için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.

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