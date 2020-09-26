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Dünya Togo'da hükümet istifa etti
Dünya

Togo'da hükümet istifa etti

Batı Afrika ülkesi Togo'da Başbakan Komi Selom Klassou hükümeti istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 18:26:00 -
Togo'da hükümet istifa etti

Afika kıtasının batısında yer alan Togo'da Başbakan Komi Selom Klassou hükümeti istifa etti.

Hükmetin Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'ye istifa mektubunusunduğu açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama  Togo Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nin istifayı kabul ettiği belirtildi.

Togo Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

 "Cumhurbaşkanı bu istifayı kabul ederek, ekonomik, siyasi ve sosyal düzeylerde gösterilen çabalar ve sağlık krizinin yarattığı zor duruma rağmen elde edilen cesaret verici sonuçlar için Başbakanı ve tüm hükümet ekibini tebrik etti"

Bu arada ülkede yeni hükümet kurulana kadar Komi Selom Klassou'nun görevini sürdüreceği kaydedildi.

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