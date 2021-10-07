TOGG’un test aşaması paylaşıldı! Sosyal medya yıkıldı

2023 yılında yollarda olması planlanan yerli otomobil TOGG bir süredir testlerden geçiyordu. Bugün TOOG’un Twitter hesabından test süreçlerinden bir fotoğraf paylaşıldı. Uzun süredir birtakım testlerle meşgul olan TOGG’dan gelen yeni fotoğraf, otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yerli otomobil TOGG, aerodinamik ve aeroakustik testlerinde

Şu an gerçekleştirilen test, aracın yoldayken hava ve ses dalgaları ile olan temasını gözlemliyor. Bu gözlemler sonucunda sürtünmenin azaltılması ve aracın aerodinamik tasarımının korunması sağlanıyor. Bu zorlu testten aşağıdaki fotoğraf paylaşıldı.

Söz konusu testler aracın hem dayanıklılığını, hem de performansını en verimli hale getirmeye çalışmakta. Bu aşamanın ne zaman biteceğini bilmiyoruz, ancak testlerle ilgili hiçbir olumsuz haber duymadık.

Seri üretime bir yıl kaldı

TOGG’un Bursa’da açılan fabrikası tamamlanacak ve nihai üretim detayları da belli olduğunda üretime başlanacak. Son bilgilere göre seri üretime 2022 yılının sonunda başlayacağı öngörülüyor. TOGG henüz üretilmediği için, üretimi yurt dışında gerçekleşen prototip model üzerinde tüm testler yapılıyor.

TOGG markası sektöre ilk kez adım atacağı için muhtemelen araç piyasaya sürüldükten sonra da birkaç revize görecektir. SUV ve Sedan gövde yapısı seçeneklerini sunan elektrikli otomobilin 2019’da gerçekleşen lansmanından beri TOGG’u bekliyoruz.