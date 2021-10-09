  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv TOGG’un prototipi testleri bir bir geçiyor
Otomotiv

TOGG’un prototipi testleri bir bir geçiyor

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) prototip test süreçleri planlar doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 11:04:00 -
TOGG’un prototipi testleri bir bir geçiyor

TOGG’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aracın aerodinamik ve aeroakustik testlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Söz konusu paylaşımda, “Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.
Öte yandan paylaşımda, içerisinde çalışanların ve beyaz-siyah renkleriyle dikkati çeken bir TOGG’un olduğu fotoğrafa yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay