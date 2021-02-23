Burkay, “Bursa gerçekten bu anlamda TOGG’un ihtiyacı olan yerlileştirmeyle alakalı tüm komponentlerde otonom sürüş de dahil çok ciddi şirketlere sahip. Bu anlamda tabii TOGG’un elektrikli otomobili Türkiye için bir devrim niteliğinde. Sebebi de şu; dünyada bu yenil nesil teknolojilere ve yeni alanlara dönüşümü sağlayan en önemli sektör otomotiv sektörü. Çünkü otomotiv sektörü ticari ürün üreten bir sektör ve teknolojilerin en hızlı geliştirildiği alanlardan bir tanesi. Ve burada geliştirilen teknolojilerin birçoğu savunma sanayinde, uzay ve havacılıkta, raylı sistemlerde ve diğer sektörlerde çok rahatlıkla kullanılıyor. Bu açıdan elektrikli otomobilin Türkiye’de ana sanayi olarak üretiliyor olmasının, Türkiye için ve Türkiye’nin teknolojik dönüşümü için çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

TOGG’un koltuk ve döşemesini Bursa'dan 2 firma yapıyor

TOGG’un koltuk ve iç döşemesinin imalatına Bursa’dan birçok talip çıkmasına yönelik bir soruyu yanıtlayan Burkay, “Şu an Bursa’da 2 firmamız yapıyor. Onların isimlerini zikredemiyoruz. Çünkü TOGG’un bunları duyurması lazım, duyuracak da. En son zaten Mustafa Varank bakanımızla TOGG’da incelemeler yaptık, orada da özellikle yine otonom sürüşte birkaç firmanın üzerinde çalışma yaptık neler yapabiliriz diye. Neredeyse bu konuyla ilgili her hafta toplantı yapıyoruz hem firmalarımızla hem TOGG’la” ifadelerini kullandı.