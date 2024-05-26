Togg'u test eden Alman medyası övgüler dizdi! 'Türk Teslası çok iyi!'

Almanya’nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild, “Türk Teslası Çok İyi" başlılı yazısında, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a övgüler yağdırdı.

Türkiye’nin yıllarca farklı ülkelerin markalarını ürettiğine değinilen yazıda, otomotiv alanındaki deneyimine vurgu yapıldı.

"Almanya'ya doğru yola çıktı"

"Türk Teslası çok iyi" başlıklı yazıda, "Tamamen elektrikli ve çok akıllı olan ilk T10X, altı aydır kullanımda ve şu anda Almanya'ya doğru yola çıktı" denildi.

"Dünyanın her yerine kurmaya başladı"

Togg'un ilk kez Las Vegas'taki CES teknoloji fuarında görücüye çıktığı belirtilirken yazıda, "O tarihten bu yana Bursa'nın Gemlik şehrinde dev bir fabrika kuruldu. 1.000 şarj istasyonu sipariş etti ve bunları dünyanın her yerine kurmaya başladı" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’un Avrupa’ya açılmaya hazırlandığı belirtilen yazıda, test sürüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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Togg'a tam not!

Togg'un T10X modelini birçok yabancı marka otomobil ile kıyaslanan yazıda aracın iç ve dış tasarımına tam not verildi.

T10X'in görünüme atıfta bulunularak, "Gerçekten güzel görünmesine şaşmamak gerek. Ambiyansı diğer marka arabalardan çok daha şık" yorumu yapıldı. Togg'un 4,59 metre uzunlukta ve bin 515 litreye kadar hacimli bagajının seyahate uygun, koltuklarının da çok konforlu olduğu ifade edilen yazıda, sürüşün çok rahat olduğundan bahsedildi.

"Togg, şimdiden büyük başarı elde etti"

Togg'u zarif, ferah, geniş olarak nitelendiren yazıda, "Togg'un kendisinde işler muhtemelen tamamen farklı olacaktır. Çünkü eğer Türkler dijital tekliflerini, örneğin Türkiye'de yaptıkları gibi biz Almanlar için uyarlamayı başarabilirlerse, o zaman T10X, Wolfsburg'da, Paris'te ve hatta belki de Tesla'da birçok kişi tarafından büyük bir hit haline gelebilir. Teksas'ın bunu sürekli kullanması kulakları çınlatacaktır. Togg, yeni gelenlerin puan alabileceği otomobille şimdiden büyük bir başarı elde etti." ifadeleri kullanıldı.