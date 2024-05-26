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Teknoloji Togg'u test eden Alman medyası övgüler dizdi! 'Türk Teslası çok iyi!'
Teknoloji

Togg'u test eden Alman medyası övgüler dizdi! 'Türk Teslası çok iyi!'

Yeniakit Publisher
2024-05-26 09:48:00 -
Togg'u test eden Alman medyası övgüler dizdi! 'Türk Teslası çok iyi!'

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, Almanya'da kendine hayran bıraktı. Togg'un Avrupa'ya açıldığını belirten Alman medyası, "Türk Teslası çok iyi" başlıklı yazıda övgü yağdırdı.

Almanya’nın önde gelen otomobil dergisi Auto Bild, “Türk Teslası Çok İyi" başlılı yazısında, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a övgüler yağdırdı.

Türkiye’nin yıllarca farklı ülkelerin markalarını ürettiğine değinilen yazıda, otomotiv alanındaki deneyimine vurgu yapıldı.

"Almanya'ya doğru yola çıktı"

"Türk Teslası çok iyi" başlıklı yazıda, "Tamamen elektrikli ve çok akıllı olan ilk T10X, altı aydır kullanımda ve şu anda Almanya'ya doğru yola çıktı" denildi.

"Dünyanın her yerine kurmaya başladı"

Togg'un ilk kez Las Vegas'taki CES teknoloji fuarında görücüye çıktığı belirtilirken yazıda, "O tarihten bu yana Bursa'nın Gemlik şehrinde dev bir fabrika kuruldu. 1.000 şarj istasyonu sipariş etti ve bunları dünyanın her yerine kurmaya başladı" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’un Avrupa’ya açılmaya hazırlandığı belirtilen yazıda, test sürüşüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Togg'a tam not!

Togg'un T10X modelini birçok yabancı marka otomobil ile kıyaslanan yazıda aracın iç ve dış tasarımına tam not verildi.

T10X'in görünüme atıfta bulunularak, "Gerçekten güzel görünmesine şaşmamak gerek. Ambiyansı diğer marka arabalardan çok daha şık" yorumu yapıldı. Togg'un 4,59 metre uzunlukta ve bin 515 litreye kadar hacimli bagajının seyahate uygun, koltuklarının da çok konforlu olduğu ifade edilen yazıda, sürüşün çok rahat olduğundan bahsedildi.

"Togg, şimdiden büyük başarı elde etti"

Togg'u zarif, ferah, geniş olarak nitelendiren yazıda, "Togg'un kendisinde işler muhtemelen tamamen farklı olacaktır. Çünkü eğer Türkler dijital tekliflerini, örneğin Türkiye'de yaptıkları gibi biz Almanlar için uyarlamayı başarabilirlerse, o zaman T10X, Wolfsburg'da, Paris'te ve hatta belki de Tesla'da birçok kişi tarafından büyük bir hit haline gelebilir. Teksas'ın bunu sürekli kullanması kulakları çınlatacaktır. Togg, yeni gelenlerin puan alabileceği otomobille şimdiden büyük bir başarı elde etti." ifadeleri kullanıldı.

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Can Ataklı Togg ekranında
Can Ataklı Togg ekranında

Sosyal Medya

Can Ataklı Togg ekranında

 

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Yorumlar

Putsavar

Alamadığın bir şey senin için üretilmemiştir! Yerli araba çıkacak, dar gelirli de otomobil sahibi olacak diye beklerken hurda araçların fiyatı 300 bine çıktı.. toog 1.8 milyon lira.. akp her zaman olduğu gibi zengine çalışmaya devam ediyor ama oyu fakirden alıyor

alper

almanların yerli araçları çokmu ucuz almanyda yeni sıfır aracı herkes alabiliyormu türkiyedeki malara bedavaya bir tane arac versen ikincide bedava isterler Türk insanı yan gelib yatmaya alışmış dünyanın neresinde görülmüş 45 yaşında insanların emekli oldu almanlar 1000 euro maaş alabilmek için 65 yaşına kadar çalışıyor türkler yan gelib yatmaya alışmış oldu için her evde 2 tane araç var Türkiye fakir deyil yastık altı birmikini yese bitmez yıllarca almanlar bir ay çalışmasa 2nçi ay aç kalır
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