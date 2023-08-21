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Teknoloji Togg'u çok yakından ilgilendiriyor! Elektrikli şarj soketi için 2053 hedefi 38 bin
Teknoloji

Togg'u çok yakından ilgilendiriyor! Elektrikli şarj soketi için 2053 hedefi 38 bin

Yeniakit Publisher
2023-08-21 14:59:00 -
Togg'u çok yakından ilgilendiriyor! Elektrikli şarj soketi için 2053 hedefi 38 bin

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, 2029, 2035 ve 2053 projeksiyon yılları için ihtiyaç duyulan elektrikli araç şarj istasyonu ve soket sayılarının belirlenerek şehirler arası kara yolu ağındaki tüm yolculukları kapsayacak optimum şarj istasyonu konumunu tespit ettiklerini bildirdi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda yeşil dönüşüm yolculuğunda çevre dostu adımlarının devam ettiğini belirtti.

Karaismailoğlu, paylaşımında, "Hedef 2053 sıfır emisyon. Ülkemizde elektrikli araçların sürdürülebilir ve erişilebilir bir şarj altyapısına sahip olması için şarj istasyonlarının mekansal analizleri değerlendirilerek Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Modeli çerçevesinde ortalama yolculuk, enerji tüketimi, sürüş̧ süresi değişkenleri doğrultusunda planlama yaptık." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda 2029, 2035 ve 2053 projeksiyon yılları için ihtiyaç duyulan elektrikli araç şarj istasyonu ve soket sayılarının belirlenerek, şehirler arası kara yolu ağındaki tüm yolculukları kapsayacak optimum şarj istasyonu konumunu tespit ettiklerine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde elektrikli araçları teşvik ederek sürdürülebilir ulaşımın geleceğine katkı sağlarken Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her hayali gerçeğe dönüştürüp 2053 sıfır emisyon hedeflerimize kararlı bir şekilde ulaşacağız."

Karaismailoğlu'nun paylaştığı infografikte yer alan bilgilere göre, 2023 yılında 3 bin 378 olan elektrikli araç şarj soket sayısının 2053'te 37 bin 946'ya, elektrikli araçlardaki elektrik talebinin 2,6 gigavattan 64,46 gigavata, elektrikli araçların taşıt çarpı kilometre verisinin 17 milyon 341 bin 460'tan 429 milyon 708 bin 595'e çıkarılması amaçlanıyor.
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