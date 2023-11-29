TOGG'la rekabet edebilmek için şarjı bedava yaptılar!

Tesla, yıl bitmeden önce satışları artırmaya çalışarak bir başka "çeyrek sonu hamlesi" için hazırlanıyor.

Halihazırda yeni araç envanterinde 3 bin dolara varan indirimler yapan şirket, şimdi de yeni alıcılar için ücretsiz süper şarj teşviki sunuyor.

Tesla'nın web sitesine göre, 31 Aralık 2023 tarihine kadar bir Model 3 veya Model Y satın alanlarlar 6 aylık ücretsiz süper şarj hakkına sahip oluyor.

Tesla zor bir dönem geçirdi ve hem gelir hem de kazanç açısından kayıp yaşadı. Bu nedenle, satışları artırmak ve yılı güçlü bir şekilde tamamlamak için teşvikler arıyor.

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Ancak bu teşviklerin 2024 yılının başında çıkacak yeni Model 3'ten önce çıkması da kafa karışıklığına neden oldu.

Tesla müşterilerinin bir kısmının da yeni çıkacak aracı beklediği tahmin ediliyor.

Türkiye'de benzer kampanya yapılıp yapılmayacağına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.