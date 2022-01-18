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Teknoloji TOGG'dan yeni paylaşım: Bizi izlemeye devam edin
Teknoloji

TOGG'dan yeni paylaşım: Bizi izlemeye devam edin

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından sosyal medyada, Gemlik Tesisindeki çalışmaların yer aldığı son görüntüler paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 22:07:00 -

TOGG resmi sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor. En son tamamladığımız çalışmaları merak ediyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. Videodaki görüntüler arasında 'bizi izlemeye devam edin' mesajı da yer aldı.

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