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Teknoloji TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
Teknoloji

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabı üzerinden heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 23:27:00 -
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya hesabı üzerinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından projede gelinen son gelişmeler paylaşıldı.

TOGG'un twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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