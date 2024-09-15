  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv TOGG’dan gelen 732 bin TL’lik kampanya fırsatı! Görenler hayran kaldı.. İşte dikkat çeken detayları
Otomotiv

TOGG’dan gelen 732 bin TL’lik kampanya fırsatı! Görenler hayran kaldı.. İşte dikkat çeken detayları

Yeniakit Publisher
2024-09-15 17:45:00 - 2024-09-15 18:09:02
TOGG’dan gelen 732 bin TL’lik kampanya fırsatı! Görenler hayran kaldı.. İşte dikkat çeken detayları

Yerli otomobil markası TOGG, araç sahibi olmak isteyenler için yeni kampanyasını duyurdu. Uygulamanın detayları merak konusu oldu! ilişkin İşte yeni detaylar...

TOGG, 732 bin TL peşinat ödeyenler için sıfır kilometre araç kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında 732 bin TL ödeyenler, TOGG T10X modeline hemen sahip olabilecek.

Toplam liste fiyatı 1 milyon 432 bin TL olan araç için, kalan 700 bin TL ise sıfır faizli kredi ile taksitlendiriliyor. Bu fırsat, özellikle yerli araç üretimine ilgi duyan vatandaşlar için cazip bir seçenek sunuyor.

SIFIR FAİZ VE VADELİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

TOGG T10X, yerli ve elektrikli bir araç olarak çevre dostu özellikleriyle öne çıkıyor. İlk üretildiğinde 1 milyon TL civarında bir fiyata sahip olan araç, zamanla artan maliyetlerle birlikte güncel fiyatlara ulaştı. Vatandaşların yüksek fiyatlara yönelik taleplerini dikkate alan TOGG yetkilileri, bu yeni kampanyayı devreye sokarak daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Sıfır faiz ve uzun vadeli ödeme seçenekleri ile TOGG T10X, yerli otomobil pazarında dikkat çekiyor.

Çin iflas eden şirkete 6 ay faaliyet durdurma cezası verdi!
Çin iflas eden şirkete 6 ay faaliyet durdurma cezası verdi!

Dünya

Çin iflas eden şirkete 6 ay faaliyet durdurma cezası verdi!

lation id:1885204 slug:'dunyanin-en-iyisi-secildi-canik-tti-combat-abdde-odul-kazandi-bu-etkisi-hic-beklenmiyordu'}

Felaket Konya’dan bir ile daha sıçradı! Tam 20 metre derinliğinde!
Felaket Konya’dan bir ile daha sıçradı! Tam 20 metre derinliğinde!

Yaşam

Felaket Konya’dan bir ile daha sıçradı! Tam 20 metre derinliğinde!

Narin cinayetinde kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş!
Narin cinayetinde kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş!

Gündem

Narin cinayetinde kritik görüşme çözümlendi: Henüz bende değil, daha ölmemiş!

Fiat marka araçlarda kampanya üstüne kampanya! Araç almayı düşünenler fiat gemileri yaktı
Fiat marka araçlarda kampanya üstüne kampanya! Araç almayı düşünenler fiat gemileri yaktı

Otomotiv

Fiat marka araçlarda kampanya üstüne kampanya! Araç almayı düşünenler fiat gemileri yaktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23