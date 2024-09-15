TOGG’dan gelen 732 bin TL’lik kampanya fırsatı! Görenler hayran kaldı.. İşte dikkat çeken detayları

TOGG, 732 bin TL peşinat ödeyenler için sıfır kilometre araç kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında 732 bin TL ödeyenler, TOGG T10X modeline hemen sahip olabilecek.

Toplam liste fiyatı 1 milyon 432 bin TL olan araç için, kalan 700 bin TL ise sıfır faizli kredi ile taksitlendiriliyor. Bu fırsat, özellikle yerli araç üretimine ilgi duyan vatandaşlar için cazip bir seçenek sunuyor.

SIFIR FAİZ VE VADELİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

TOGG T10X, yerli ve elektrikli bir araç olarak çevre dostu özellikleriyle öne çıkıyor. İlk üretildiğinde 1 milyon TL civarında bir fiyata sahip olan araç, zamanla artan maliyetlerle birlikte güncel fiyatlara ulaştı. Vatandaşların yüksek fiyatlara yönelik taleplerini dikkate alan TOGG yetkilileri, bu yeni kampanyayı devreye sokarak daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Sıfır faiz ve uzun vadeli ödeme seçenekleri ile TOGG T10X, yerli otomobil pazarında dikkat çekiyor.

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