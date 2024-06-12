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Otomotiv TOGG'dan dev kampanya! TOGG bayram öncesi %50'lik indirimi duyurdu! Asgari ücretliye böyle satılacak…
Otomotiv

TOGG'dan dev kampanya! TOGG bayram öncesi %50'lik indirimi duyurdu! Asgari ücretliye böyle satılacak…

Yeniakit Publisher
2024-06-12 17:24:00 - 2024-06-12 17:28:15
TOGG'dan dev kampanya! TOGG bayram öncesi %50'lik indirimi duyurdu! Asgari ücretliye böyle satılacak…

TOGG'un Trugo şarj istasyonları Kurban Bayramı'nda tüm elektrikli otomobillerde geçerli %50'lik indirimi duyurdu. TOGG asgari ücretlilere yönelik bir kampanya başlattı.

Yerli TOGG, T10X modeliyle Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobil unvanını koruyor. TOGG diğer elektrikli otomobilleri de ilgilendirecek önemli kampanyayı duyurdu. Şirket Kurban Bayramı öncesi şarj uygulaması Trugo’daki şarj indirim kampanyasını açıkladı.  TOGG, asgari ücretlilere yönelik başlattığı özel kampanya ile sıfır otomobil sahibi olma fırsatı sunuyor.

Ekonomik kriz ve yüksek otomobil fiyatları nedeniyle sıfır araç almak zorlaşmışken, TOGG’un dar gelirlilere yönelik satış sistemi umut veriyor. TOKİ evlerinde uygulanan modele benzer şekilde, uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme seçenekleri ile asgari ücretliler de sıfır otomobil sahibi olabilecek. TOKİ evlerinde uygulanan benzer bir satış sisteminin TOGG’un yeni B-SUV modelinde de düşük gelire sahip kesimlere uygulanacağı söyleniyor. Ancak yapılan çalışmanın en ses getireni ise asgari ücretli ya da düşük aylıkla çalışanlara sıfır otomobil almanın yolunun açan çalışma olacak.

Otomobil piyasasında satışlar resmen durma noktasına gelirken, TOGG ciddi bir satış rakamı yakaladı. TOGG’un dar gelirlilere yönelik bir satış sistemi üzerinde çalışıyor.

Yüzde 50 indirim fırsatı

Elektrikli otomobillerde şarj indirim kampanyası sadece Togg T10X’e değil, tüm marka modeller için geçerli olacak. İndirim 16 Haziran 00.00 ile 19 Haziran 23.59 arasında geçerli olacak.

Trugo’nun açıklamasına göre Trugo şarj istasyonlarında Kurban Bayramı boyunca marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç modellerine %50’ye ulaşan oranda indirim sunulacak. İndirimler, 16 Haziran 00.00 ila 19 Haziran 23.59 arasında geçerli olacak. Togg, indirim oranlarının farklılık gösterebileceğini belirtmiş. Oranların değişimi konusunda henüz açıklama yok.
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Trugo’da sunulan şarj fiyatları incelendiğinde DC, yani hızlı şarjda 180 kW’lık ve 300 kW’lık ünitelerde kW/h başına 7,99 TL’lik bir ücret bulunuyor. %50’ye ulaşırsa bu da yaklaşık birim başına yaklaşık 4 TL’ye şarj imkânı sunulacağı anlamına geliyor.

Kısa menzilli Togg T10X, 52,4 kW/h’lik bataryaya sahipti. Bu da tam şarjının 418 TL civarında dolmasını sağlıyordu. 88,5 kW/h’lik uzun menzilli T10X ise 707 TL civarında bir fiyata doluyordu.

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