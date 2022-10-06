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Teknoloji Togg'dan açıklama: Tüm araçlara açık olacak
Teknoloji

Togg'dan açıklama: Tüm araçlara açık olacak

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan şarj cihazlarıyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şarj cihazlarını tüm elektrikli araçların kullanabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 19:47:00 -
Togg'dan açıklama: Tüm araçlara açık olacak

Türkiye'nin otomobili Togg'dan şarj cihazlarıyla ilgili yeni açıklama geldi. Togg'dan yapılan açıklamada, "İş ortaklarımızdan Siemens’in Trugo için ürettiği 300 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. 81 ilde, Hızlı şarj, Kesintisiz kullanıcı deneyimi ile, Tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olacak" denildi.

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