Togg'da dikkat çeken rakam! Hakan Ural: Benim ağlayasım geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg hakkında 'fabrika bile yok ortada' sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Hakan Ural, 'Akıl sağlığı yerinde bir insan, bu şuna benziyor. Bana diyorlar ki programınızı izledik güzeldi. Diyor. Ben diyorum ki öyle bir şey olmadı. Bu akıl alır bir şey mi? Lan olum bi git bak fabrika orada mı değil mi? Diye.' tepki gösterdi.

Toplam talebi açıkladı! Duygulandıran sözler

Ural, 'Talebi söyleyeceğim. Babayiğitlerden birinden duydum. 160 bin kişi başvurdu. 20 bini bulursanız mucize deniliyordu. Milletimizin de katkısı var tabi. Allah razı olsun onlardan. Babayiğitler diyor ki bu fazla başvuruları iptal edelim diyor. Yüzde 96'sı kalsın diyor. Benim ağlayasım geliyor. Sen böyle bir şey gördün mü?' diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO