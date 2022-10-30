Togg'da araçların nasıl üretildiği görüntülendi
Türkiye'nin guru Togg'un üretim aşamaları paylaşıldı.
Türkiye'nin merakla beklenen otomobili Togg'un fabrikası Başkan Erdoğan'ın katılımıyla resmen açıldı. Togg'un Gemlik'teki modern üretim tesisi üretim yaparken görüntülendi.
Fabrikadan görüntüleri paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Avrupa’nın 1 numaralı ticari araç üreticisi, dünyanın sayılı otomobil ihracatçılarından Türkiye, artık kendi yerli ve milli markasıyla, modern üretim kampüsüyle yeni ligin de en önemli oyuncusu olacak. Togg milletimiz için bir gurur, dünya için örnek olacak.'' ifadelerini kullandı.