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Gündem TOGG'a alçak saldırı! Böyle düşmanlık görülmedi
Gündem

TOGG'a alçak saldırı! Böyle düşmanlık görülmedi

Yeniakit Publisher
2023-08-29 16:47:00 - 2023-08-29 16:50:04

Yerli ve milli otomobil TOGG'un namı birçok ülkeye yayılırken içimizdeki hainler hasedinden çatlamaya devam ediyor. Son olarak Sinop Meydan'da görücüye çıkan yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG'a ilgi gösteren vatandaşları kayda alan şahıs, hakaretler etti, büyük saygısızlık yaptı.

Yerli ve milli ilk elektrikli otomobil TOGG gündemden düşmüyor.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video bu kadar da halk düşmanlığı olmaz dedirtti.

Sinop Meydan'da görücüye çıkan TOGG'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Gösterilen ilgiden rahatsız olan bir şahıs, vatandaşlara saygısız ifadeler kullandı, yerli ve milli ilk elektrikli otomobil TOGG'a büyük hakaret etti.

Kaynak: Milli Gazete
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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