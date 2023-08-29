TOGG'a alçak saldırı! Böyle düşmanlık görülmedi

Yerli ve milli ilk elektrikli otomobil TOGG gündemden düşmüyor.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video bu kadar da halk düşmanlığı olmaz dedirtti.

Sinop Meydan'da görücüye çıkan TOGG'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Gösterilen ilgiden rahatsız olan bir şahıs, vatandaşlara saygısız ifadeler kullandı, yerli ve milli ilk elektrikli otomobil TOGG'a büyük hakaret etti.

Kaynak: Milli Gazete

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