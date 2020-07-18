TOGG yerli otomobil fiyatları ne kadar? Yerli otomobil siparişi nasıl verilir?

Türkiye'nin yerli otomobil rüyasında sona gelindi. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG için kurulacak yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da faaliyete geçiyor. Vatandaşlar da TOGG fiyatları ve aytıntıları hakkında araştırma yapıyor.

Yerli otomobil ne zaman çıkacak?

Yerli otomobil fabrikasının inşaatının 2021 yılında tamamlanması öngörülüyor. Bu tarihin ardından TOGG yerli otomobil üretimi başlayacak ve 2022 tarihinde ilk seri tamamlanacak. Bu serinin üretimiyle birlikte yerli otomobil yollarda olacak. İlk etapta SUV üretiminin yapılacağı yerli otomobil fabrikasında daha sonra sedan otomobil üretimine de başlanacak.

TOGG yerli otomobil fiyatları ne kadar?

Yeli otomobil ismi ve fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin önümüzdeki yıllarda açıklanması bekleniyor.

Yerli otomobil siparişi nasıl verilir?

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin ön siparişlerine yönelik açıklama yaptı.

TOGG'un resmi Twitter sayfasından yapılan duyuruda, "Otomobil için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.