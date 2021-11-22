TOGG yerli otomobil fiyatı belli oldu mu? TOGG yeri araç fiyatı kaçtan satılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'yi otomotiv sektöründe yeni lige taşıyacak ilk yerli otomobil TOGG'un 2022 yılında banttan ineceğini duyurdu. Varank, "Otomotiv projesinde her şey planlandığı gibi devam ediyor. 2022 yılının son çeyreğinde inşallah otomobiller banttan inmiş olacak, oradaki mühendislerimiz çalışmalarına başarılı şekilde devam ediyor." dedi.

TOGG yerli otomobil fiyatı belli oldu mu?

Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli araç TOGG 2022’nin son çeyreğinde yola çıkacak. CEO Gürcan Karakaş, TOGG ile ilgili merak edilenleri Yeni Şafak’a anlattı. Karakaş; üretim, satış, şarj altyapısı, ihracat, çarpışma testi, bayi yapısı ve batarya üretimiyle ilgili soruları cevaplandırdı. Fiyatın rekabetçi olacağını belirten Karakaş, geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda maliyetin 40 bin euro civarında olacağını söylemişti. Çözüm ortaklarımız ve ekibimiz 1,5 yıldır fiyat konusunu tartışıyoruz. Bizim fiyatlandırmamız 2022’nin sonu 2023’ü başında içten yanmalı bir C-SUV’un fiyatına göre rekabetçi olacak. Fiyatı o zamanki koşullar belirleyecek. Adetsel olarak baktığımızda ise kamunun bizden 15 yılda 30 bin adet alımına yönelik bir anlaşması var. Bunu ilk etapta bir yığın şeklinde alacaklarını düşünmüyorum. Zaten onlar da istemez. Dolayısıyla ilk üreteceğimiz araçlara herkese ulaşacak.