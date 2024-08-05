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Otomotiv Togg, Tesla ile yarıştı! Sonuç hüsran oldu
Otomotiv

Togg, Tesla ile yarıştı! Sonuç hüsran oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-05 22:56:00 -

Türkiye’nin elektrikli otomobili Togg ile ABD'li Elon Musk’ın Tesla'sı 400 metre yarışı gerçekleştirdi. Sonuç bir çok kişinin beklentisinin aksine Togg’un üstünlüğüyle son buldu.

Tesla ile Türkiye’nin ürettiği Togg yarıştı. Tesla, Togg T10X’e göre hafif olması nedeniyle ilk yarışları kazanırken ağrılıkları eşitlenince Togg’un Tesla’ya bariz üstün geldiği görüldü.

TOGG’UN +350 KG DEZAVANTAJI OLMASA TESLA’NIN ŞANSI YOK

Bir sosyal medya kullanıcısının gerçekleştirdiği yarışta Tesla’nın bu yıl Nisan ayında satışa çıkardığı 217 beygirlik arkadan itişli 1.994 kg olan Model Y SR ile 217 beygir arkadan itişli 2.320 kg olan Türkiye’nin milli gururu Togg T10X’in yarıştırıldı.

Arkadan itişli Togg ile aynı güç ve tork değerlerine sahip ama daha hafif olan Tesla Model Y yarışlarda kilo avantajıyla Togg üzerinde bir üstünlük kursa da kilo dezavatantajı ortadan kalktığında Togg’un Tesla’ya çok büyük fark attığı gözlemlendi.
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