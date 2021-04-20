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Otomotiv TOGG tasarım ödülü aldı
Otomotiv

TOGG tasarım ödülü aldı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 2022 yılı son çeyreğinde ilk seri versiyonunu banttan indireceği C-SUV modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award’da, Türkiye’den mobilite alanında ödül kazanan ilk marka oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 00:56:00 -
TOGG tasarım ödülü aldı

TOGG tasarım ekibinin 150 bin saatlik çalışması, Pininfarina’nın stratejik ortak olarak iş birliği ve Murat Günak’ın yönlendirmesiyle tasarlanan C-SUV, “Profesyonel Konsept” kategorisinde ödüle layık görüldü. Uluslararası alanda tasarım mükemmelliği simgesi olarak bilinen ve 1954’ten bu yana verilen iF Tasarım Ödülleri’nde bu yıl 52 ülkeden 10 bine yakın ürün ve proje yarıştı. 21 ülkeden 98 bağımsız jüri üyesi, dünyanın en iyi tasarımlarını belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yaptı. TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, “Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve şu ana kadar 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya’da tescillediğimiz özgün tasarımımızın, böylesine nitelikli bir ödülle taçlandırılması bizleri daha iyisini yapmak konusunda yüreklendiriyor” dedi. Verilen bilgiye göre, TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretecek.

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