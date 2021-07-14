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Otomotiv TOGG seri üretim için tarih verdi
Otomotiv

TOGG seri üretim için tarih verdi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır olduğunu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açaklama ile duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 23:06:00 - 2021-07-14 23:12:41

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda, yerli otomobilin seri üretime hazır olduğunu belirterek 2022 yılına işaret etti.

Yapılan paylaşımda, "2022 yılının sonunda seri üretime hazırız. İnşaata başladığımız 18 Temmuz 2020 tarihinden bugüne geçen 1 yılda neler mi yaptık? Cevabı videomuzda" notu yer aldı.

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