Togg satışlarıyla Tesla'yı katladı! Dev maçta: İndirim kararı sonrası bomba satışlar... En çok satan arabalar

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın nisan ayında en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu. Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 16,2 büyüme gösterdi. Nisan ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 9 bin 403 adetle Fiat ilk sırayı alırken onu 6 bin 795 satışla Renault ve 6 bin 787 adetle Volkswagen takip etti. Ford, 6 bin 512 satışla dördüncü, Chery 5 bin 315 adetle beşinci sırada yer aldı

LİSTEDE ZİRVE FİAT'IN

Otomobil satışları ele alındığında nisanda en fazla satılan marka 6 bin 83 adetle Fiat olurken onu 5 bin 550 satışla Renault, 5 bin 315 ile Chery izledi. Volkswagen, 5 bin 272 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken Hyundai, 4 bin 151 adetle beşinci oldu.

Renault'nun yeni markası Alpine'in de eklenmesiyle toplam 54 markanın yer aldığı ODMD listesinde nisan ayında Smart, Seres ve Neta hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü. Togg'un teslimatları nisanda 3 bin 3 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 27'de kaldı.Lüks otomobil grubunda nisanda 85 Lexus, 78 DS, 63 Porsche, 21 Maserati, 6 Jaguar, 3 Ferrari, 2'şer adet Bentley ile Aston Martin ve 1 Lamborghini satıldı.

HAFİF TİCARİ SATIŞLARINDA İLK 5 MODEL

ALFA ROMEO - 363 adet

ASTON MARTIN - 5 adet

AUDI - 5.079 adet

BENTLEY - 14 adet

BMW - 5.318 adet, BYD - 862 adet, CHERY - 20.782 adet

CITROEN - 20.117 adet, CUPRA - 2.502 adet, DACIA - 13.255 adet, DFSK - 260 adet, DS - 879 adet

FERRARI - 8 adet, FIAT - 49.386 adet, FORD - 28.263 adet, HONDA - 7.267 adet, HONGQI - 5 adet, HYUNDAI - 19.176 adet, ISUZU - 697 adet, IVECO - 881 adet

JAGUAR - 30 adet, JEEP - 1.181 adet, KARSAN - 98 adet, KG MOBILITY – SSANGYONG - 4.336 adet, KIA - 6.187 adet

LAMBORGHINI - 7 adet, LAND ROVER - 751 adet, LEAPMOTOR - 81 adet, LEXUS - 230 adet, MASERATI - 89 adet, MAXUS - 168 adet,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

MERCEDES-BENZ - 11.299 adet, MG - 7.185 adet, MINI - 478 adet, MITSUBISHI - 18 adet, NETA - 53 adet, NISSAN - 6.760 adet, OPEL - 18.207 adet, PEUGEOT - 20.900 adet

PORSCHE - 351 adet, RENAULT - 42.858 adet, SEAT - 2.854 adet, SERES - 1 adet, SKODA - 11.705 adet, SKYWELL - 142 adet, SMART - Hiç satılmadı

SUZUKI - 2.562 adet, TESLA - 402 adet, TOGG - 7.148 adet, TOYOTA - 20.225 adet, VOLKSWAGEN - 25.374 adet, VOLVO - 4.506 adet