TOGG projesindeki şirket konkordato ilan etti! "Avrupa'nın sayılı şirketleri arasındayız" diyorlardı

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar, irili ufaklı şirketleri olduğu gibi kökleri yıllar öncesine dayanan büyük şirketleri de etkiliyor. 2003 yılında 2.5 milyon dolar sermayeyle kurulan Arte Elektronik’in sahibi Şafak Aşkın Konuralp, 21 yıllık şirketinin yaşadığı zorluklar üzerine konkordato talebinde bulundu.

Konkordato komiseri kararı

Bu talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 2. Asliyle Ticaret Mahkemesi, 5 Ağustos’ta başlamak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, geçici komiser olarak da bir serbest mali müşaviri görevlendirdi.

21 yıllık firma

40 bin metrekare alanda kurulu fabrikasında, tek yüzlü, çift yüzlü, çok katlı ve alüminyum baskılı devre kartı üretimini gerçekleştiren 21 yıllık Arte Elektronik A.Ş’nin baskılı devre kartı üretimi yaptığı sektörlerin başında aydınlatma, otomotiv, endüstriyel elektronik, tüketici elektroniği, medikal ve iletişim sektörleri geliyor.

TOGG'a mühendislik altyapı hizmeti verildi

Türkiye’nin en büyük pcb CNC kapasitesine sahip firması, yerli otomobil TOGG Projesinde elektronik kart tasarım ve üretimi konusunda mühendislik altyapısı hizmeti vermesiyle de biliniyor.

Dev şirket ayrıca pandemi sürecinde solunum cihazının çok kritik olan parçalarının da üretimini gerçekleştirmişti.

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Arte Elektronik, 2018 yılında Arçelik firması ile yapmış olduğu anlaşma sonucu kapasite artırımına gitmiş ve yeni makine yatırımları ile Dilovası’ndaki tesisine taşınmıştı.

Şafak Aşkın Konuralp: Avrupa'nın sayılı şirketleri arasındayız demişti

Şirket sahibi iş insanı Şafak Aşkın Konuralp, daha önce medyaya şirketiyle ilgili şu bilgileri vermişti:

“Ülkemizde tedarik süreci daha çok ithal olarak gerçekleştirilen baskı devre kartlarını uzman kadromuz ve gelişmiş altyapımız ile kendi tesislerinde yerli olarak gerçekleştirmektedir. Arte Elektroniğin yıllık baskı devre üretim miktarı 1 milyon metrekare ve ülkemizde kapasitesi en yüksek olan tesisidir. Ürettiğimiz ürünleri Almanya, Slovenya, Finlandiya, Portekiz, İtalya, Avusturya, Litvanya ve Güney Afrika gibi birçok ülkeye ihraç etmekteyiz.

Makine parkuru ve üretim otomasyon sistemleri ile alanında Avrupa’nın sayılı tesislerindeniz. Üretmiş olduğumuz yerli üretim baskı devre kartlarını yerli ve yabancı firmalara tedarikini sağlayarak ithalatın önüne geçmekte ve milli projelerin yerlilik oranının artmasını sağlamaktayız.''

Yerli otomobil projesi olan TOGG Projesinde elektronik kart tasarım ve üretimi konusunda mühendislik altyapımız ile hizmet vermekteyiz. 2021 yılında ilk prototip üretimleriyle birlikte onay süreci gerçekleşecektir. Ayrıca, yerli solunum cihazının çok kritik olan parçalarının da üretimini gerçekleştirdik. Sahra ve şehir hastanelerinin aydınlatma sistemlerinde bizim ürünlerimiz kullanılmıştır. Pandemi sürecinde üretime ara vermeden yurtiçi ve yurtdışı firmalarımıza destek sağladık. “

KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI