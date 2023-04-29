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Otomotiv Togg il il noktaları paylaştı
Otomotiv

Togg il il noktaları paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 20:11:00 -
Togg il il noktaları paylaştı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Türkiye genelindeki servis noktalarını paylaştı.

Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslimatlar için yola çıktı.

Togg servis noktaları

Türkiye'nin otomobili Togg, 7 bölgede 23 şehirdeki servis noktalarını paylaştı.

28 şehirde noktalar hazır

Togg'dan yapılan açıklamada, ''Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge 23 şehir 33 sabit / 8 mobil noktada Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız.'' denildi.


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