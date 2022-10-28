TOGG fabrikası yarın hizmete açılıyor! Şerefin olduğunu ispatla Cem Toker..
Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, 2019 yılında yerli otomobil projesi TOGG ile alay ettiği paylaşımlarda bulunmuştu. 29 Ekim'de TOGG fabrikasının hizmete açılması ile birlikte Toker'in söz verdiği eylemleri yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
Yeniakit.com.tr
Türkiye'nin tarihi projesi yerli otomobilde gözler 29 Ekim'e çevrildi.
TOGG'un Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi, 29 Ekim Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi ilk açıkladığı dönemde, 2022 yılını hedef göstermesi ile alay edenler bugün gündeme geldi.
Şeref sözü vermişti!
Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, 2019 yılında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda TOGG projesi ile alay etmişti.
Toker mesajında, "Yerli oto denilen araç 2022'de Türkiye'de seri ve yerli üretimle yollarda olsun bu sözlerimi yutar buradan gelecek her türlü aşağılamayı, hakareti, alayı kabul ederim." demişti.
Toker paylaşımında şeref sözü veriyorum diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: O yerli, milli dedikleri araç 2022'de Türkiye'de seri üretimle yollarda görünsün, TKP'ye üye olup 'Tek yol devrim' diye bağırıp İstiklal'de gazete dağıtacağım.