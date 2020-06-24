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TOGG duyurdu... Yerli otomobilde dev gelişme

TOGG: SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:58:00 -
TOGG duyurdu... Yerli otomobilde dev gelişme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamada "SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var. #YeniLigeYolculuk kıtalar arası devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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