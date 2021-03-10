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Otomotiv TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş: İnsanlar artık geleceği satın alıyor
Otomotiv

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş: İnsanlar artık geleceği satın alıyor

11’inci Boğaziçi Zirvesi’nde konuşan TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, insanların yeni dünya düzeninde artık geleceği satın aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:36:00 -
TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş: İnsanlar artık geleceği satın alıyor

TOGG CEO’su Karakaş, panelde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Yolumuza bakmalıyız”

“Elektrikli araç markalarının hisse değerlerinin yükseldiği kesinlikle doğru. İnsanların şu an satın aldıkları şey gelecek. Klasik yaklaşımla olan üretim bir taraftan devam ederken bir taraftan da yeni oyuncularla yolumuza bakmalıyız. Akıllı evlerden akıllı şehirlere kadar hayatımız bağlantılı hale geliyor. Bu da şu anda yapmış olduğumuz iş birliklerinin şeklini değiştiriyor. Böylesine zorlu dönemlerde bilginin iyi anlaşılması gerekiyor. Benim bilgimin yarısı İstanbul’da iken belki diğer bir yarısı Çin’de diğer yarısı ise Amerika’da çalışıyor olabilir. Geçmişten bir yana bu ayrıştırmayı yapabilmemiz çok önemli. Yeni iş modelleri oluşturmanız gerekiyor. Öyle bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz ki bu alanın genç yetenekleri bir araya gelip bizi bir sonraki adıma geçirebilsinler. Onları bir kalıba sokmuyoruz, kendi kimliklerini nerede yaşarlarsa yaşasınlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar ortaya koyabilmeliler. Diğer uluslardaki şirketlere baktığımızda çok çeşitlilik ve farklılık görebiliyoruz.

‘Altın Reçete'ye inanmam

İş modelinde altın bir reçetenin olduğunu düşünmeyenlerdenim. Günümüz dünyasında artık sadece liderlerin değil, herkesin iş birliği içerisinde çalışması gerekiyor. Dürüstlük inanılmaz önemli. Aynı şekilde insanların yüreklerine dokunabilmek de çok önemli. Hayat boyu öğrenmeye devam ettiğimizi unutmamalıyız.”

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