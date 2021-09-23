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Otomotiv TOGG CEO’su Karakaş: Oyunun kuralını değiştiren start-up’lar radarımızda
Otomotiv

TOGG CEO’su Karakaş: Oyunun kuralını değiştiren start-up’lar radarımızda

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde konuşan TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, TOGG’un mobilite ekosistemi içinde başka şirketlerle, özellikle de start-up’larla iş birliklerinin çok önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:22:00 -
TOGG CEO’su Karakaş: Oyunun kuralını değiştiren start-up’lar radarımızda

Karakaş, şöyle devam etti: “Özellikle “smart living” akıllı yaşam diye tabir ettiğimiz alandaki bağlantılı teknolojilere hizmet edecek çözümler üreten ve yine “disruptive” dediğimiz, oyunun kuralını değiştirecek, ezberleri bozacak alanlarda adım atan start-uplar radarımızda. 220 start-up’ı inceledik, 125 start-up ile görüştük, 24 start-up ile anlaşmalar yaptık ve 10 start-up ile birlikte çalışıyoruz.”

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