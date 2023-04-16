Togg, akıllarını aldı! “Bıyıklı” Berkant böyle zırvaladı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, solak çevreleri çıldırtmaya devam ediyor…

CHP'ye yakınlığıyla bilinen sözde gazeteci Can Ataklı'nın “Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış” şeklindeki skandal çıkışının ardından bir hazımsızlık örneği de solak Birgün gazetesi yazarı Berkant Gültekin’den geldi.

“Yerli araba” ve “yerli tank”ın lakırdıdan ibaret olduğunu savunan Gültekin, sapla samanı karıştırdığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Erdoğan seçimlere 1 aydan az bir süre kala bu tabloyu Togg’un, sondaj gemilerinin, tankların ve yolların gürültüsüyle görünmez kılmaya çalışıyor. Ama halk ne yaşadığını ve önceliklerinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Yenilecek ekmek yoksa, binilecek araba neye yarar? (…)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yiğit Özgür’ün “Millet aç aç!” sözünün yer aldığı meşhur karikatürünü bilirsiniz. Karikatürde “Yanındaki kadın kimdi?” sorusuyla karşılaşan adam, durumdan sıyrılmak için hiddetli bir şekilde “Millet aç aç!” diye bağırır. İktidarın Togg’a yüklediği işlev de bu karikatürdeki hikâyeye benziyor.

Erdoğan, “Geçinemiyoruz, yoksullaşıyoruz, açız” diyen halka, “Milletimizin 600 yıllık hayali olan Togg’un teslimatları başlıyor” şeklinde karşılık veriyor. Oysa memleketteki milyonların hayali, insan onuruna yaraşır bir düzende, yarınından kaygı duymadan, huzur ve güven içinde yaşamak. Bunu halka sunamayanları ne “yerli araba” ne de “yerli tank” lakırdıları kurtarır.”