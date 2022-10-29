  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbullular dikkat! Bugün 8 saat elektrikler kesilecek

Yerli otomobil TOGG hakkında çarpıcı sözler: Ekonomi vitesini de yükseltecek!

Altın ve doları olanı üstüne basa basa uyardı! Petrol tahmini dehşete düşürdü... İslam Memiş: Bir hafta içinde...

Günün videosu tıklanma rekoru kırıyor! Yine madara oldun Bay Kemal

Bolu'da üretildi! Dünya Türkiye'den almak için sıraya girdi: Tanesi 2 bin 500 lira

O küstah yapımcı istifa kararı aldı!

Tayyip Erdoğan'a bomba "Bayraktar TB2" mektubu! Ağızlar bir karış açık kaldı

Rusya'ya gözdağı! Polonya Başbakanı Morawiecki: Nükleer enerji santrali anlaşması sağlandı!

ABD'den son dakika "Türkiye" açıklaması! Bütün dünyaya böyle duyurdular

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Nefesler tutuldu
Otomotiv 'Togg' açıklaması: Bu süreci gerçekten yakaladık
Otomotiv

'Togg' açıklaması: Bu süreci gerçekten yakaladık

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 'Elektrikli otomobilde pazar şartları ve teknolojisi yeni yeni gelişiyor. Biz, böyle bir dönemde bu süreci gerçekten yakaladık.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 18:12:00 -
'Togg' açıklaması: Bu süreci gerçekten yakaladık

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, 'Elektrikli otomobilde pazar şartları ve teknolojisi yeni yeni gelişiyor. Biz, böyle bir dönemde bu süreci gerçekten yakaladık.' dedi.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Olpak, böylesi bir projeye ve tarihe tanıklık etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Togg'un Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olduğunu ifade eden Olpak, "Klasik otomobillerle ilgili süreci hepimiz biliyoruz. Elektrikli otomobilde pazar şartları ve teknolojisi yeni yeni gelişiyor. Biz, böyle bir dönemde bu süreci gerçekten yakaladık."değerlendirmesinde bulundu.

Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın, "Togg'u lütfen elektrikli otomobil olarak ifade etmeyin, bu bir mobilite ekosistemdir." dediğini aktaran Olpak, "Yani içerisinde mobilitenin, teknolojinin her yönüyle olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu anlamda heyecan verici. Elbette böyle bir araçta teknik özellikler, albeni, görselliği ve fiyatını bekleriz. Görselliği ve albenisinde gerçekten tam not alıyor, yapanların, buraya kadar getirenlerin ellerine sağlık." dedi.

Togg'un teknolojisiyle de tam not aldığını ifade eden Olpak, Togg'un fiyat konusunda da rekabetçi olacağına işaret etti.

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Sizden yurt dışında distribütörlük talep eden oldu mu?" sorusuna karşılık, şu cevabı verdi:

"Öncelikle yetkililer pozitif ayrımcılık yapılacağını ifade ediyor. Önce Türk halkının ihtiyacı karşılanacak, ondan sonra ihracatı olacak. Sabri Ülker'in güzel bir ifadesi var, bir yerin açılışına gittiği zaman 'Yeriniz size dar olsun.' dermiş. Dua anlamında, büyüsün taşsın anlamında. Ben de bu ifadeyi Gemlik Kampüsü için kullanmak istiyorum. İnşallah, bu kampüs de katlanarak büyüyecek."

Yerli otomobil TOGG hakkında çarpıcı sözler: Ekonomi vitesini de yükseltecek!
Yerli otomobil TOGG hakkında çarpıcı sözler: Ekonomi vitesini de yükseltecek!

Gündem

Yerli otomobil TOGG hakkında çarpıcı sözler: Ekonomi vitesini de yükseltecek!

Büyük sevinç var! TOGG’un rengi Manisa'yı havalara uçurdu
Büyük sevinç var! TOGG’un rengi Manisa'yı havalara uçurdu

Otomotiv

Büyük sevinç var! TOGG’un rengi Manisa'yı havalara uçurdu

Togg hem ülkeyi hem de bölgeyi kalkındıracak
Togg hem ülkeyi hem de bölgeyi kalkındıracak

Otomotiv

Togg hem ülkeyi hem de bölgeyi kalkındıracak

TOGG CEO'su duyurdu: 19 firmayla anlaşma yaptık
TOGG CEO'su duyurdu: 19 firmayla anlaşma yaptık

Otomotiv

TOGG CEO'su duyurdu: 19 firmayla anlaşma yaptık

Bakan Nureddin Nebati'den
Bakan Nureddin Nebati'den "TOGG" paylaşımı

Aktüel

Bakan Nureddin Nebati'den "TOGG" paylaşımı

Banttan inen ilk TOGG Erdoğan'ın olacak! İkinci araç için çok ısrar eden biri var
Banttan inen ilk TOGG Erdoğan'ın olacak! İkinci araç için çok ısrar eden biri var

Otomotiv

Banttan inen ilk TOGG Erdoğan'ın olacak! İkinci araç için çok ısrar eden biri var

TOGG'un açılış törenine katılan Fatih Erbakan'dan önemli açıklama: Bu nedenle burada bulunuyoruz
TOGG'un açılış törenine katılan Fatih Erbakan'dan önemli açıklama: Bu nedenle burada bulunuyoruz

Siyaset

TOGG'un açılış törenine katılan Fatih Erbakan'dan önemli açıklama: Bu nedenle burada bulunuyoruz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23