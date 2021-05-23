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TOGG acı haberi duyurdu!

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu’nun annesi Sayın Saide Zorlu’nun vefat ettiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 11:23:00 -
TOGG acı haberi duyurdu!

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu’nun annesi Sayın Saide Zorlu’nun vefat etti.

TOGG’un açıklamasosyal medya hesabından yapılan duyuruda “Değerli Hissedarımız ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Nazif Zorlu’nun annesi Sayın Saide Zorlu’ya Allah’tan rahmet, Zorlu ailesine başsağlığı diliyoruz.” denildi.

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