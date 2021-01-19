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Ekonomi TOGG 1500 personel alımı ne zaman?
Ekonomi

TOGG 1500 personel alımı ne zaman?

TOGG 1500 personel alımı ne zaman? TOGG tarafından 1500 personel alımı yapılacağı açıklandı. Yerli otomobil markası TOGG, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Gemlik tesisinde istihdam edilmek üzere 1500 personel alınacağı bildirdi. Birçok mühendis ve mühendis adayının yakından takip ettiği bu personel alımları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOGG personel alımları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 12:07:00 -
TOGG 1500 personel alımı ne zaman?

TOGG tarafından 1500 personel alımı yapılacağı açıklandı. Yerli otomobil markası TOGG, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Gemlik tesisinde istihdam edilmek üzere 1500 personel alınacağı bildirdi. Ocak ayında ise 220 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, TOGG personel alımları ne zaman yapılacak?

TOGG, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ocak ayında 220 toplamda ise 1500 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik Tesisindeki üst yapı inşaatı için bünyesine bu ay 220, toplamda ise 1.500 personel alımı yapacağını açıkladı.

TOGG, yapılan paylaşımda 2021 yılına planlar doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girildiğini ve Gemlik Tesisinde üst yapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edileceğini belirtti.  

Koronavirüs salgını sürecinde toplam çalışan sayısı ikiye katlandı. 113 olan çalışan sayısı 280'e yükseldi. 86 kişi olan mühendis sayısı 220'ye ulaştı. 17 kişiye çıkan tersine beyin göçü ile küresel yetkinlik ve tecrübe ülkeye geri kazandırıldığı görülmektedir.

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