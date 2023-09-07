TOGAN İHA ihracatı: Otomatik görev yapıyor! 2 Afrika ülkesine resmen gidiyor! Kritik aşama mesajı

Otonom Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi TOGAN, geçtiğimiz dönemde Türk güvenlik birimlerinin envanterine girmişti. Sahadaki başarılı görevlerinin ardından TOGAN, iki farklı Afrika ülkesine ihraç edildi.

SavunmaSanayiST tarafından edinilen bilgilere göre; STM, adı bilinmeyen Afrika ülkesine yönelik TOGAN teslimatlarını gerçekleştirerek ilk ihracat yolculuğundaki kritik aşamayı geride bıraktı. Kullanıcı makam tarafından kabul testleri başarıyla tamamlanan TOGAN İHA’lar, ilgili Afrika ülkesinin envanterine girdi.

Öte yandan STM’nin, yakın gelecekte diğer Afrika ülkesine yönelik TOGAN İHA teslimatlarına da başlaması bekleniyor.

TEK-ER tarafından kullanılabiliyor

Taktik seviyede keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri gerçekleştirmek için tasarlanan TOGAN, TEK-ER tarafından taşınıp kullanılabiliyor.

Özgün uçuş kontrol sistemi ile görev planlama yazılımı bulunan İHA, hedef tespit sistemleri sayesinde KARGU gibi Kamikaze İHA’ların gözü olabiliyor.

Gece ve gündüz koşullarında görev yeteneği

TOGAN’da bulunan 3 eksenli elektro-optik sistem, 30x’e kadar yakınlaştırma ve gece ile gündüz şartlarında kullanım imkanı sunuyor. Yaklaşık 45 dakika havada kalış süresine sahip TOGAN’ın; 6.5 ila 10 kilometre menzili, 72 km/sa azami hızı, 7 kg azami kalkış ağırlığı ve 1000m (AGL) servis irtifası bulunuyor.

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İHA, 10.1 inç boyutundaki bir tablet aracılığıyla joystick üzerinden kontrol ediliyor.

Görev değişimi özelliğiyle bir TOGAN’ın bataryası belli seviyenin altına geldiğinde, diğeri otomatik olarak görevi devralabiliyor ve bu sayede kullanıcıya kesintisiz kullanım imkanı sunuluyor.