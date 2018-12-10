TOFAŞ, pivot Frank Elegar'ı kadrosuna kattı





BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Afyon Belediyespor'da forma giyen ABD'li pivot Frank Elegar'ı kadrosuna dahil etti.

TOFAŞ Kulübünden yapılan açıklamada, Afyon Belediyespor'dan Frank Elegar ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Bursa'ya gelen Frank Elegar'ın sağlık kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Resmi sözleşmeye imza atan Elegar, TOFAŞ'ta 15 numaralı formayı giyecek.

Sezona Rusya ekibi Lokomotiv Kuban'da başlayan, ekim ayından bu yana da Afyon Belediyespor forması giyen 1986 doğumlu ve 2,08 metre boyundaki tecrübeli pivot, geçen sezonu ULEB Avrupa Kupası'nda final oynayan Lokomotiv Kuban'da 9,9 sayı, 6,2 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı.

